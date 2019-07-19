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Otomobil ile itfaiye aracı çarpıştı

Çorum’da otomobil ile itfaiye aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile itfaiye aracı çarpıştı

Çorum’da otomobil ile itfaiye aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 21:16
Otomobil ile itfaiye aracı çarpıştı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Çorum’dan İskilip istikametine seyir halindeki Ş.Y. isimli sürücünün kullandığı araç ile karşı yönden gelen A.G. isimli sürücünün kullandığı İskilip Orman İşletme Şefliğine ait itfaiye aracı çarpıştı. Haramidere mevkiindeki kazada her iki aracın sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle İskilip yolu bir süre trafiğe kapatıldı. (Haber Merkezi)

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