Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza Cengiz Topel Caddesinde bulunan Atıl Uzelgün Huzurevi önünde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İbrahim Ü., idaresindeki 19 BEA102 plakalı hafif ticari araç ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İsmail İbrahim E., (40),idaresindeki elektrikli bisikletle kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle başında kaskı bulunmayan bisiklet sürücüsü asfalt zemine savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail İbrahim E., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.