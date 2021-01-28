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Otomobil fotoğraf stüdyosu basına tanıtıldı

Çorum’un tanınmış simalarından eski Kızılay Şube Başkanı Lütfi Tekin ile oğlu Alptuğ Tekin’in sahibi olduğu ilimizin ilk ve tek araç fotoğraf stüdyosu ilgi görmeye başladı.

Güncel 28.01.2021, 22:42
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Otomobil fotoğraf stüdyosu basına tanıtıldı

Lütfi Tekin ile oğlu Alptuğ Tekin, Auto Studio isimli işyerlerindeki hizmetlerini basına tanıttı. Mimar Sinan Mahallesi Ankara yolu 3. Cadde No: 75 adresinde hizmete açılan Auto Studio profesyonel stüdyo ortamında satışı yapılacak araçların fotoğraf ve videolarını en kaliteli şekilde çekimini yaparak araçlara olan ilginin artmasını da sağlıyor.

Özelikle büyük şehirlerde bulunan ve bölgede pek bilinmeyen otomobil ile ürün fotoğrafçılığı hizmetini en iyi şekilde yerine getirmek ve ilimizde bir eksikliği gidermek için işyerini açtıklarını belirten Lütfi Tekin ve oğlu Alptuğ Tekin; “Görselliğin reklam ve pazarlama dünyasındaki yerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tüketiciler artık bir ürünün özelliği ve avantajları kadar nasıl göründüğü de önemseniyor. Bu nedenle ikinci el araç satışı yapan galericiler için ilimizde eksiklik olduğunu gördüğümüz otomobil fotoğrafçılığına yatırım yaptık” dedi.

Yaptıkları hizmetin Amasya, Çankırı, Sinop ve Yozgat gibi illerde de bulunmadığını anlatan Lütfi Tekin, ayrıca drone ile profesyonel çekimlere de başladıklarını vurguladı.

(Haber Merkezi)

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