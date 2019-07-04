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“Otomobil fabrikasını en çok Çorum hak ediyor”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, dünya otomotiv sektörünün devlerinden Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı otomobil fabrikasını en çok Çorum’un hak ettiğini söyledi.

“Otomobil fabrikasını en çok Çorum hak ediyor”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, dünya otomotiv sektörünün devlerinden Volkswagen’in Türkiye’ye yapacağı otomobil fabrikasını en çok Çorum’un hak ettiğini söyledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 01:30
“Otomobil fabrikasını en çok Çorum hak ediyor”

Çorum’un otomotiv yan sanayisinin yanı sıra kalifiye eleman açısından otomobil fabrikasını kaldırabilecek bir şehir olduğunu vurgulayan Gür, “Bu yatırım Çorum’un yükselen ve büyüyen sanayisi için çok büyük bir fırsat olacak” dedi.

Gelecek bu yatırımla birlikte Çorum sanayisinin daha da büyüyeceğini ve güçleneceğini dile getiren Recep Gür, Çorum’un bölgenin yıldızı olmasının yanı sıra şehre yapılacak ulaşım yatırımlarının da hızlanacağını kaydetti.

Çorumlu sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, siyaset ve bürokrasinin bu yatırımın Çorum’a kazandırılması için güçlü bir lobi oluşturması gerektiğinin altını çizen Recep Gür, Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrikanın ilimizin işsizliğine de merhem olacağını aktaran ÇESOB Başkanı Gür ayrıca, bu yatırımın Çorum’a gelmesi için canla başla uğraşan Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı’ya da teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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