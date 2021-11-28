Otomobil düz yolda takla attı: 1 kişi yaralı

Çorum’da ilginç bir trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde seyir halindeki 19 TC 929 plakalı araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan bariyerlere çarpan otomobil daha sonra takla atarak ters döndü.

Herhangi bir can kaybının olmadığı kazayı sürücü hafif yaralı olarak atlattı. Kaza nedeniyle caddede trafik akışı bir süre durdu. Çevredeki vatandaşların endişeli bakışlarla izlediği kazada ters dönen aracın olay yerinden kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü.



(Haber Merkezi)

