Otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum’da bir otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Güncel 27.06.2022, 19:58
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Kaza aksam saatlerinde Ankara-Çorum Karayolu 38. Kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Köroğlu (41) idaresindeki 06 PGA 80 plakalı otomobil, Koparan mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hüseyin Köroğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Alparslan T.'(24) ise 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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