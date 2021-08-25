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Otomobil dere yatağına düştü

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında üç kişinin bulunduğu otomobil dere yatağına  düştü.

Güncel 25.08.2021, 12:09
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Otomobil dere yatağına düştü

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında üç kişinin bulunduğu otomobil dere yatağına  düştü.  Kaza Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi  yakınında  meydana geldi. 19 SN 353 Plakalı otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Düşen araç ise çekici yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı.(Yusuf ÇINAR)

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