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Otomobil beton direğe çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Çorum’da bir otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Güncel 06.06.2021, 18:14 07.06.2021, 22:30
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Kaza, Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş.'nin kullandığı 19 TS189 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilde sürücü ile birlikte S. (14), E. (14) ve Z.Ş. (11) isimli çocuklar sıkıştı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile araç içerisinden çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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