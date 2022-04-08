Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Güncel 08.04.2022, 14:38
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Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman A. idaresindeki 06 BB 5584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada Süleyman A. ile yanında yolcu olarak bulunan Asiye A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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