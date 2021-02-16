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Otomobil bariyerlere çarptı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kayarak kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.
Güncel 16.02.2021, 15:50
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Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Bahşılı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Çorumistikametine seyir halinde olan otomobil, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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