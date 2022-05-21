Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Çorum’da sabaha karşı bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Güncel 21.05.2022, 01:05
11
Kaza, Çorum-Samsun karayolu 4. kilometresinde meydana geldi. E.K’nın kullandığı 19 HP 334 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki çelik bariyerlere çarptı. Kazanın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan süreci 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Samsun-Çorum yönüne tek şerit üzerinden sağlanan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
16°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Antalyaspor
|38
|59
|7. Beşiktaş
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Galatasaray
|38
|52
|11. Sivasspor
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|37
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|35
|48
|13. Gençlerbirliği
|35
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|37
|71
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|37
|49
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|37
|45
|14. Aston Villa
|37
|45
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|37
|39
|17. Burnley
|37
|35
|18. Leeds United
|37
|35
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Elche
|37
|39
|15. Getafe
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|37
|31