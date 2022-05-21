Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, Çorum-Samsun karayolu 4. kilometresinde meydana geldi. E.K’nın kullandığı 19 HP 334 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki çelik bariyerlere çarptı. Kazanın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan süreci 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun-Çorum yönüne tek şerit üzerinden sağlanan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Haber Merkezi)

