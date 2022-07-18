Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Metin A.’nın kullandığı 19 TL 508 plakalı otomobil Ortaköy’den Çorum istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Görevden dönen jandarma ekibinin önünde gerçekleşen kazada ekipler 112 Çağrı Merkezine durumu bildirdikten sonra polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yol güvenliğini sağladı.

Kazada, hafif yaralanan Yunus Emre Y. ve Salih G. kendi imkanları ile hastaneye giderken sürücü Metin A., 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar, kazanın sürücünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı ani manevra sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana geldiğini belirttiler.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.