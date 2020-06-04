Otolar şimdi hem yıkanıyor, hem de dezenfekte ediliyor

AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin 1. kat otoparkında faaliyet gösteren City Car, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte kapılarını yeniden müşterilerine açtı.

City Car sahibi Muharrem Yılmaz, gerekli tüm tedbirleri alarak çalışmaya başladıklarını belirtirken, “Müşteri ve personel sağlığı için her araca, hem teslim alındığında işlemler yapılmadan önce, hem de tüm işlemler tamamlandığında, müşteriye aracını teslim ederken özel dezenfeksiyon uyguluyoruz. Koronavirüs karşı tüm önlemlerimizi aldık, titizlikle çalışıyoruz” dedi.

AHL Park’ta 250 m2 alanda hizmet veren City Car, otomobil bakımında, kaliteli hizmetiyle araç sürücülerinden tam not alıyor. Çorum’da Ahlatcı Volkswagen ve Skoda Seat’ta sıfır ve servis bölümündeki araçlarda çalışma yapan City Car, pandemi sürecinin gereklerini de yerine getiriyor. Merkezi Ankara’da bulunan ve 11 yıllık tecrübesiyle otomobil bakımı sektöründe farklı illerde de faaliyet gösteren City Car, oto yıkama işlemleri, klima dezenfeksiyon, far temizliği, cilalı yıkama, hijyen temizliği, boya parlatma, boya koruma, araç kuaför, cam filmi, seramik kaplama, kaput koruma filmi, pasta cila, araç kaplama gibi işlemleri azami özenle sürdürüyor.

OTO YIKAMAYA KADIN ELİ

7’si kadın olmak üzere 23 çalışan personelin olduğunu ifade eden City Car sahibi Muharrem Yılmaz, ‘Bayanlar her zaman daha titiz insanlardır. Otomotiv alanına emin olun ki ilgileri daha yüksek. Bizde City Car ailesi olarak bayan istihdamına daha fazla önem gösteriyoruz. AHL Park’ta bulunan yıkama bölümünde 7 bayan arkadaşımız çalışmaktadır. Diğer illerde de sadece yıkama da değil farklı departmanlarımızda da bayan istihdamımız vardır. City Car’a araçlarını teslim eden müşterilerimiz bayan çalışanlarımızın ellerinden geçen otomobillerini teslim aldıklarında temizlikten dolayı memnuniyet göstermekteler. En çok önemsediğimiz konuların başında araç sahiplerinin oto yıkama için bize teslim ettiği otomobillerini aldıklarında ki memnuniyetleridir’’ ifadelerini kullandı.

VALE HİZMETİ DE VERİYOR

City Car olarak AHL Park’ta yeni bir uygulamaya geçtiklerini aktaran Yılmaz; ‘’Kısa bir süre önce VALE hizmetine de başlamış bulunmaktayız. AHL Park’a otomobilleri ile gelen vatandaşlar Vale hizmetimizden de yararlanabilirler. AHL Park AVM ön girişinde ki City Car görevlisinin yardımıyla park yeri arama derdi kalmıyor. Vale hizmetimizde dışarıdan arabayı ücretsiz bir şekilde alıyoruz. Araç sahibi otomobilini nereden almak istiyorsa valemiz oraya getiriyor. Araçlarını yıkatmak isteyenler bu uygulamamızdan da yararlanabilirler. 11 yıllık tecrübe ile otomobil bakımı alanın da hizmet veren City Car’a araçlarınızı gönül rahatlığı ile teslim edebilirsiniz’’ dedi.

(Haber Merkezi)