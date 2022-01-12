Otogaza zam
Güncel 12.01.2022, 00:50
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 29 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,08 liradan 9,37 liraya, Ankara'da 9,15 liradan 9,44 liraya, İzmir'de ise 9,13 liradan 9,42 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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