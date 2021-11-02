Otogaza zam
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı.
Güncel 02.11.2021, 01:07
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 49 kuruş zam yapıldı.
Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,17 liradan 6,66 liraya, Ankara'da 6,25 liradan 6,74 liraya, İzmir'de ise 6,27 liradan 6,76 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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|10
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|10
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|10
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|10
|7
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|10
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|25
|2. Real Madrid
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|24
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|24
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