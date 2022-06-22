“Otobüslerimizi satsak da borçtan kurtulamıyoruz”

Gazetemizi ziyaret eden Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a yaşadıkları sıkıntıları ve içine düştükleri çıkmazı anlattı. Şirketin 64 otobüsü varken, Şubat ayında bunların 18’ini hatları ile birlikte Belediye’ye devrettiklerini hatırlatan Ballı, ücretsiz taşıma hizmetine karşılık Belediye’nin otobüs başına günlük 40 litre mazot yardımı yaptığını, bu desteğe rağmen ayda 1 milyon lira civarında zarar ettiklerini söyledi.

Nüfusu Çorum’un üçte biri kadar olan illerde bile üniversite öğrenci sayısının Çorum’dan çok daha fazla olduğunu, askeri birlik, polis okulu gibi kurumların bulunduğunu, Hitit Üniversitesi’nin ise öğrenci sayısı bakımından sürekli geriye gittiğini ifade eden Arap Ballı, “Çorum’da yolcu sayısının azlığı da önemli bir faktör” dedi.

Ellerindeki 46 otobüsü, şirket olarak birer birer satamadıklarını, toptan satmak zorunda olduklarını, bu yüzden piyasa değerine ulaşamadıklarını ifade eden Ballı, “Otobüs başına Belediye 800 bin lira önerdi, İstanbul’dan 900 bin lira teklif geldi. KDV düşünce ele geçen para 750 bine inecek. Zaten 620 bin lira banka borcu var. Başkaca borçlar var. Maalesef satıp kurtulalım desek de kurtulamıyoruz. Devletimizin bizim sesimizi duymasını ve elimizden tutmasını bekliyoruz” diye konuştu. (Taner ŞİMŞEK)

