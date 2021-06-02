Otobüslere en fazla 35 kişi alınabilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2021 tarihli normalleşme tedbirleri ile ilgili yayınlanan genelge sonrasında Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi bazı kararlar aldı. İlimizde de 1 Haziran itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, işyerlerinin faaliyetleri, kamuda mesai, toplantı, etkinlik, nikah düğün ve konaklama tesislerine ait tedbirleri belirleyen İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi toplu ulaşıma yönelik de aldığı kararları kamuoyu ile paylaştı.

Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edebilmesine ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olmasına karar verilen İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararına göre şehir içi ulaşımla ilgili alınan kararlar şu şekilde: “Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (minibüs, midibüs ile bunların dışında kalan koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler vb. gibi) ise İçişleri Bakanlığının 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgesiyle getirilen esaslar çerçevesinde % 50 kapasite sınırlamasına ile ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyet sunabilmelerine, bu kapsamda ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla? İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 03/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı almış olduğu kararının 15 inci maddesinde yer alan “Toplu taşıma araçlarında ruhsat bilgilerinde yer aldığı üzere şoför hariç, 27 oturan yolcu sayısının %50’si kadar olacak şekilde azami 13 oturan yolcu, 72 ayakta yolcu sayısının %30’u kadar olacak şekilde azami 22 ayakta yolcu taşıyabilmeleri” yönündeki uygulamaya devam edilmesine, koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde oturan ve ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine, toplu taşıma otobüs sefer sayılarının ise Belediye Başkanlığı tarafından talep yoğunluğuna bağlı olarak günlük/saatlik artırılabilmesine karar verilmiştir”

(Haber Merkezi)

