Otobüslerde, okulda maske takılacak mı?

Bakan Koca otobüs, okul ve sınıflarla ilgili kararları da açıkladı. Koca, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil tüm sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz. Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Kapalı ortamda havalandırma yeterli ise maske şart değil. Okullarda iki Kovid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir”

(Haber Merkezi)

