Otobüslerde % 50 koltuk sınırlamasına düzenleme

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında devam eden tam kapanma sürecinin kademeli olarak esnetilme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Normalleşmenin en kısa sürede başlamasını isteyen vatandaşlara bir müjde daha verildi. Buna göre tam kapanma döneminde şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması esnetildi. Aynı aileden olan kişiler yan yana yolculuk yapabilecek.

Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, ilerleyen günlerde koltuk sınırlamasının tamamen kaldırılmasını beklediklerini söyleyerek, "Aynı aile bireyleri aynı otobüste yan yana seyahat edebiliyor. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte işler açıldı. Geçmiş döneme göre çok daha iyi gidiyor" dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan bir diğer isim Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz ise, çekirdek ailelerin yan yana oturmasına müsaade edildiğini hatırlattı.

(Haber Merkezi)

