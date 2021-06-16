Otobüs yazıhanelerinin kira ihalesi yapıldı

Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan otobüs ve ilçe minibüs yazıhaneleri için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile ihale düzenlendi.

Encümen huzurunda saat 10.30’da yapılan ilçe minibüs yazıhaneleri ihalesinde 14 işyerinden 8’i kiraya verilirken, 14.00’de yapılan şehirlerarası otobüs yazıhaneleri ihalesinde ise 8 işyerinden 4’ü kiraya verildi.



OTOBÜS İŞLETMECİLERİ DERTLİ

Öte yandan ihale sonrasında Otogar’da yaşadıkları sıkıntıları dile getiren otobüs işletmecileri, terminalin ortak giderlerinin hakka ve adalete uygun olarak hesaplanması gerektiğini belirtirken, Türkiye’de muammen bedelinin en yüksek ilinin de Çorum olduğunu söylediler.

Pandemi döneminde cirolarının yüzde 20’ye kadar düştüğünü belirten otobüs işletmecileri, Belediye’den ödemeler konusunda taksit imkanı vermesini beklediklerini dile getirdiler. (Haber Merkezi)

