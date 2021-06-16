Otobüs yazıhanelerinin kira ihalesi bugün 

Belediye Basın Birimi’nden yapılan açıklamada Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan otobüs ve İlçe minibüs yazıhanelerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile 5 (beş) yıl müddetle kiraya verileceği bildirildi.

Buna göre ilçe minibüs yazıhaneleri ihalesi bugün saat 10.30’da, otobüs yazıhanesi ihalesi ise saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda yapılacak.

İlçe minibüs yazıhanelerinin şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden Bin TL, otobüs yazıhanelerinin şartname ve ekleri ise aynı yerden 2 bin TL karşılığında alınabilecek.

(Haber Merkezi)

