Otobüs Terminali’nde bulunan işyeri kiralandı

Çepni Mahallesi’nde bulunan Terminal içindeki bir adet yazıhanenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde kiralanması için düzenlenen ihale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Buna göre yıllığı 126 bin TL + KDV üzerinden ihaleye çıkılan Şehirlerarası Otobüs Yazıhanesi’ni 127 bin TL teklif veren Murat İpekoğlu kiraladı.

İhalenin sonucunun Başkanlık makamının onayından sonra resmiyet kazanacağı belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)