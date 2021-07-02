Otobüs terminalinde bonzai ile yakalandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 30 Haziran 2021 günü ilimize kent dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Polisin istihbarat bilgisi doğrultusunda il dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir şahıs yapılan operasyonla Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı.

Yakalanan şahıs üzerinde yapılan aramada, 112 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(Haber Merkezi)

