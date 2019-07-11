Otobüs şoförleri sorunlarını Birlik Başkanı’na anlattı

Çorum Ulaş A.Ş Yönetim kurulu başkanı Arap Ballı yönetim kurulu üyeleri Adnan Cıdık, Mustafa Emiroğlu ve Sinan Uslu ile birlikte Ankara’da Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş ‘ı ziyaret ederek Çorum’daki özel halk otobüslerinin sıkıntılarını dile getirdi. Konuyla alakalı istişare yapan yöneticiler en kısa sürede sıkıntıların giderilmesi temennisinde bulundular. Soydaş’ı en kısa sürede Çorum a davet ettiler. Göreve yeni gelen Ercan Soydaş’da çalışmaları hakkında bilgiler vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)