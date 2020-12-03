Otobüs seferlerine hata sonu düzenlemesi

30 Kasım’da alınan Covid 19 tedbirlerine göre otobüs hat ve hareket saatlerinde düzenlemeler yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Cumartesi ve Pazar günleri belirlenen saatler dışında seferlerin olmayacağına vurguladı.

Pazar günleri ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için tüm hatlarda toplu taşımanın Pazar günü sefer saatlerine göre devam edeceğini ifade eden Çöplü, herkesin kurallara uyarak koronavirüsle mücadeleye destek vermesi gerektiğini söyledi.

Yeni düzenlemenin ardından Cumartesi ve Pazar günleri çalışacak hat ve otobüs hareket saatleri ise şöyle:

Organize Sanayi (Kubbeli Cami – Organize Sanayi) : 07.30 - 17.30

Çorum Sanayi – İkbalkent (Çorum Sanayi – HİTÜ Erol Olçok Eğt. ve Arşt. Hastanesi – H.B.V. Külliyesi) : 07.00 - 16.00

Lozan Saat Başı (Terminal - HİTÜ Erol Olçok Eğt. Ve Arşt. Hastanesi – Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi) : 07.00 - 16.00

Akkent (Sağlık Müdürlüğü - HİTÜ Erol Olçok Eğt. Ve Arşt. Hastanesi – Akkent): 07.00 - 16.00 (Haber Merkezi) t-size:9.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"'>ÇORUM HABER, merhume ve merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)