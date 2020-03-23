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Otobüs seferleri azaltıldı

Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma otobüs seferlerini azalttı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kapsamlı tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

Otobüs seferleri azaltıldı

Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma otobüs seferlerini azalttı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kapsamlı tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:26
Otobüs seferleri azaltıldı

Çorum Belediyesi olarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yoğun önlemler aldıklarını, şehrin genelinde yoğun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için seferberlik halindeyiz. Belediyemiz riskin ilk belirdiği andan bu yana gece gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor. Vatandaşlarımızı korumak için tüm açık ve kapalı alanları, parkları, durakları, kamu binalarını, camileri, okulları, kütüphaneleri, eczaneleri, otogar ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettik. Cadde ve sokakları, pazar yerlerini düzenli olarak hem yıkayıp hem dezenfekte ettik. Bu kapsamda aldığımız önlemlere bir yenisini daha ekliyoruz. Toplu taşımada kullandığımız otobüslerimizin sefer sayılarını 23 Mart 2020 pazartesi günü itibariyle azaltıyoruz. 65 yaş ve üstü risk grubunda sayılan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimiz lütfen sokağa çıkmasınlar” dedi. (Haber Merkezi)

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