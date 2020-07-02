Otobüs kamyonla çarpıştı
Çorum’da meydana gelen trafik kazasında hafriyat yüklü kamyon, Belediye otobüsüne çarptı.
Güncel 02.07.2020, 20:15
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Alınan bilgiye göre Çorum İskilip yolu ikinci kilometresinde meydana gelen kazada tali yoldan çıkış yapan hafriyat kamyonu, İskilip yönünden Çorum’a hareket halinde olan Belediye’ye ait otobüse çarptı.
Otobüs ile kamyonda bulunanların yara almadan kurtulduğu kazada, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Haber Merkezi)
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