Otobüs işletmelerinin temsilcileri belediyeden yardım istedi
Mülkiyeyi Belediyeye ait Çepni Mahallesi Çevreyolu Bulvarı’nda bulunan Şehirlerarası otobüs terminalindeki 8 otobüs yazıhanesi açık teklif usulü ile 5 yıllığına kiraya verilmek istenirken ihaleye katılan firma olmadı.
Güncel 28.07.2020, 20:00
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İhaleyi izlemeye firma temsilcileri katılırken, ihale sonunda söz alan yetkililer, pandemi süreci ile birlikte yolcu taşımacılığı sektöründe sorunlarla karşılaşıldığını ve cironun geçen yıla göre 4/1’e düştüğünü söyledi.
(Haber Merkezi)
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