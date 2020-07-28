Otobüs işletmelerinin temsilcileri belediyeden yardım istedi

İhaleyi izlemeye firma temsilcileri katılırken, ihale sonunda söz alan yetkililer, pandemi süreci ile birlikte yolcu taşımacılığı sektöründe sorunlarla karşılaşıldığını ve cironun geçen yıla göre 4/1’e düştüğünü söyledi.

(Haber Merkezi)