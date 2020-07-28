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Otobüs işletmelerinin temsilcileri belediyeden yardım istedi

Mülkiyeyi Belediyeye ait Çepni Mahallesi Çevreyolu Bulvarı’nda bulunan Şehirlerarası otobüs terminalindeki 8 otobüs yazıhanesi açık teklif usulü ile 5 yıllığına kiraya verilmek istenirken ihaleye katılan firma olmadı.

Güncel 28.07.2020, 20:00
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Otobüs işletmelerinin temsilcileri belediyeden yardım istedi

İhaleyi izlemeye firma temsilcileri katılırken, ihale sonunda söz alan yetkililer, pandemi süreci ile birlikte yolcu taşımacılığı sektöründe sorunlarla karşılaşıldığını ve cironun geçen yıla göre 4/1’e düştüğünü söyledi.

(Haber Merkezi)

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