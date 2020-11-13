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Otobüs ile otomobil çarpıştı, genç kadın kazadan saniyelerle kurtuldu

Çorum'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir yaya ezilmekten son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güncel 13.11.2020, 12:00
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Çorum'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Ekim ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Kazaların çoğunluğunun sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana geldiği görüldü.

OTOMOBİL SAVRULDU

Bir kazaya ait görüntülerde ise seyir halinde olan halk otobüsü ile yolun karşısına geçen bir otomobilin çarpıştığı görüldü. Çarpışmanın etkisiyle otomobil metrelerce savrulurken büyük panik yaşandı.

SANİYELERLE KURTULDU

Bu esnada yol üzerinde yürüyen genç bir kadın da, yaşanan kazadan kıl payı sıyrılıyor. Korkuyla geri doğru kaçan genç kadın, araçların altında kalmaktan saniyelerle kurtuluyor. Yaşananlar sonrasında yüreklerin ağza geldiği kazanın görüntüleri kameralarca kaydedildi.

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