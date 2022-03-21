Otobüs ihalesi BELTAŞ’ın

Çorum’da Belediye 64 adet araç ile 29 adet otobüs hattında rotasyonlu olarak 10 yıl (120 Ay) süre ile toplu taşıma hizmeti 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmesi için ihale düzenledi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı. İhaleye Beltaş Enerji Eğitim Spor İnşaat Hizmetleri A.Ş adına Erhan Acar teklif sundu.

Her bir araç için aylık 100 tam kontör üzerinden başlayan ihalede BELTAŞ, 105 tam kontör teklif sundu. İhale onaylanırsa BELTAŞ A.Ş, 64 araç için aylık 105 tam kontör ödeme yapma teklifinde bulundu.

İhalenin sonucunun başkanlık makamının onayının ardından belli olacağı açıklandı.



(Volkan SINAYUÇ)

