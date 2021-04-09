Otobüs durağına çirkin saldırı
Buharaevler Mahallesi Kamışlı evlerde bulunan otobüs durağının camları kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce saygısızca ve sorumsuzca bir davranışla kırıldı.
Güncel 09.04.2021, 11:10
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Çorum Belediyesi’nin Kamışlı evlerde yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduğu otobüs durağına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Otobüs durağına yapılan saldırıyla hem vatandaşların olumsuz etkilediğini hem de kamu malının zarar gördüğünü belirten mahalle sakinleri, sorumluların bir an önce yakalanmasını temenni ettiler. Yapılan ilk incelemeler sonucu kurşunlama nedeniyle zarar gören otobüs durağını bu hale getiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. (Haber Merkezi)
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