Otobüs denetimleri artırılacak

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Günser, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile ilgili kurumların idarecileri ve otobüs firmalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda otobüs kazalarının önlemesi için tedbirler ele alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise daha sonra otobüs kazalarının önlenmesine yönelik alınan önlemler açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca ‘Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ uygulamaya konularak trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak yer alan insan unsurunun yaptığı kural ihlalleri ile bu ihlallerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik kısa vadede yapılacaklarla ilgili güvenli sistem yaklaşımı benimsenmiş; kaza nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, bu kazalardan kaynaklı sosyo-ekonomik kayıpların (iş gücü, zaman, maddi hasar, gelir kaybı, acil müdahale, kurtarma, tedavi, rehabilitasyon, kazazede yakınlarının uğradığı maddi ve manevi zararlar vb.) yanı sıra bireyi, toplumsal hayatı ve kamu güvenliğini tehdit eden risklerin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir" denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti, “Bu bağlamda, otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanmasının ve bunun sürdürülebilir olmasının ilgili tüm paydaşların uyumlu ve sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmesiyle mümkün olabileceğinden bahisle; telafisi mümkün olmayan ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın artırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesine yönelik olarak yapılan toplantıda; 1)Yol güzergâhlarında meydana gelen buzlanma ve görüş mesafesinin kısalması gibi olumsuzlukların trafik kazalarına sebebiyet verdiği değerlendirildiğinde can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla ilave tedbirlerin gözden geçirilerek eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması, otobüslerin otogarlarda, yol kontrol noktalarında ve şok uygulamalar yoluyla tüm güzergâhlarda etkin bir şekilde denetlenerek yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması.2) Kış mevsiminde oluşabilecek yağmur, kar, tipi, sis, buzlanma gibi olumsuz hava ve yol koşulları ile mücadele edebilmek amacıyla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunup, olumsuz hava şartlarından en az seviyede etkilenmelerini, huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla, kış şartlarına uygun lastik kullanılması. 3) Şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları. 4) Şoförlerin kesintisiz 4,5 saatten, günlük ise 9 saatten fazla araç kullanmamaları, günlük 11 saatten, haftalık 24 saatten az olmamak üzere dinlenme sürelerine uyularak, yorgun ve uykusuz araç kullanmalarının engellenmesi. 5) Yolcu taşımacılığı yapan araçlar şoförlerin uykusuz, yorgun ve süre dışı araç kullanımını önlemeye yönelik denetimlere ağırlık verilmesi, özellikle 05:00-07:00 saatleri arasında sürücüler araç dışına davet edilmek suretiyle kontrole tabi tutularak mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, kazaların temel nedeni olan yorgun/uykusuz araç kullanmanın önlenmesi.6) Firmaların sık sık şoför değiştirmemesi, çalışma sürelerinin kaydının tutulması.7) Seyahat süresince şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve bu yönde araç içinde gerekli uyarıların/kontrollerin yinelenmesi.8) Sürücü seçiminde titiz davranılması, uzun yol deneyimine ve güvenli sürüş bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılması, Şoförlerin yol koşullarını bilmedikleri güzergâhlara gönderilmemesi.9) Firmalarca sefer öncesinde veya haftada bir kez otobüslerin ve şoförlerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi/gözlenmesi.10) Trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadan yapılması.11) Terminallerde ve güzergâh üzerinde araçların takoğraf, ışık, far vb. teknik donanım/ekipmanlarının denetlenmesi.12) Belirlenen alanlar dışında yolcu bindirme/indirmenin yapılmaması.13) 10 numara yağ tabir edilen uygun olmayan yakıtları araçlarında kullanmamaları ve kullandırmamaları otobüs yangınlarının nedenleri ve alınabilecek önleyici tedbirler alınması. Yukarıdaki konular hakkında firma sahiplerine bilgi verilmiş olup, vatandaşlarımızın can mal güvenliğinin korunması için huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla, alınan kararlara titizlikle uyulması basın kuruluşları ile ilgili kamu kurum kuruluşlarına dağıtımın yapılmasına karar verilmiştir”

