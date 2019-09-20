Oto yıkamada kadın devri

City Car Oto Yıkama ve Uygulama Merkezi’nde detaylı iç temizlik, deri koruma, dış temizlik ve boya koruma işlemi, seramik kaplama, motor temizleme ile silikon kaplama işlemi ve araç kaplama işlemleri yapılırken, City Car sahibi Muharrem Yılmaz, AVM’ye getirilen vale hizmetinin de müjdesini verdi.

7’si kadın 23 çalışanı ile sabah 10.00’dan akşam 22.00’ye kadar hizmet veren City Car, AVM’ye gelen herkesin yararlanabileceği vale hizmetini devreye soktu. AHL Park AVM ön girişindeki City Car görevlisinin yardımıyla artık park yeri arama derdi kalmıyor.

(Esra ESEN)