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Oto yıkamada kadın devri

AHL Park AVM -1. Katta 250 metrekare alanda hizmet veren City Car Oto Yıkama ve Uygulama Merkezi, Çorum’daki kadın istihdamını güçlendirerek örnek iş yeri oldu. Çorum’da ilk defa oto yıkamada kadın çalışanın olması ve emeğiyle para kazanmak isteyen istihdam sağlayan City Car, müşterilerin de takdirini kazanıyor.

Oto yıkamada kadın devri

AHL Park AVM -1. Katta 250 metrekare alanda hizmet veren City Car Oto Yıkama ve Uygulama Merkezi, Çorum’daki kadın istihdamını güçlendirerek örnek iş yeri oldu. Çorum’da ilk defa oto yıkamada kadın çalışanın olması ve emeğiyle para kazanmak isteyen istihdam sağlayan City Car, müşterilerin de takdirini kazanıyor.

20 Eylül 2019 Cuma 21:30
Oto yıkamada kadın devri

City Car Oto Yıkama ve Uygulama Merkezi’nde detaylı iç temizlik, deri koruma, dış temizlik ve boya koruma işlemi, seramik kaplama, motor temizleme ile silikon kaplama işlemi ve araç kaplama işlemleri yapılırken, City Car sahibi Muharrem Yılmaz, AVM’ye getirilen vale hizmetinin de müjdesini verdi.

7’si kadın 23 çalışanı ile sabah 10.00’dan akşam 22.00’ye kadar hizmet veren City Car, AVM’ye gelen herkesin yararlanabileceği vale hizmetini devreye soktu. AHL Park AVM ön girişindeki City Car görevlisinin yardımıyla artık park yeri arama derdi kalmıyor.

(Esra ESEN)

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