Oto Tamirciler Odası’nın unvanı değişti

Konu hakkında açıklamada bulunan Oda Başkanı Necmettin Uzun, 8 Ocak tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da unvan değişikliğinin gündeme getirildiğini ve oda üyelerinin unvan değişikliği için Oda Yönetimine yetki verdiğini hatırlattı.

Oda olarak 3 yıldır bu konunun üzerinde çok çalıştıklarını ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduklarını ifade eden Necmettin Uzun, Genel Müdürlüğün Olağan Genel Kurul’un ardından aldıkları yetkiyle birlikte unvan değişikliğini onayladığını, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası’nın isminin bundan sonra Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası unvanıyla faaliyetine kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak oda üyelerine hizmet vermekten onur duyacaklarını vurgulayan Uzun, 8 yıldır yürüttüğü Oda Başkanlığı görevine yeni dönemde de ilk günkü heyecan ve şevkle devam edeceğini ifade etti.

Bugüne kadar kendisine inanan ve güvenen tüm oda üyelerini bundan sonrada başarıyla temsil etmeye çalışacağını ve her zaman odanın ve oda üyelerinin menfaatini gözeteceğini belirten Necmettin Uzun, unvan değişikliğinin tüm oda üyelerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Uzun ayrıca, unvan değişikliği konusunda emeği geçen başta Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ile Birlik Başkanı Recep Gür’e de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

