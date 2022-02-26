Oto Tamirciler Odasından Başkan Aşgın'a ziyaret

Çorum Belediyesinin karla mücadelede esnafın yüzünü güldürdüğünü ifade eden Necmettin Uzun, “Sayın başkanım, karın yağdığı ilk andan itibaren şehirde mücadele çalışmalarını başlattınız ve şehir genelinde ana arterleri açık tuttunuz. İlk gün Çorum Sanayi sitesinde başlattığınız karla mücadele çalışması sayesinde esnaf arkadaşlarımız işine ara vermeden devam etti. Ben bizzat çalışmaları yakından takip ettim. Bu desteğinizden dolayı tüm esnaf kardeşlerim adına size teşekkür ediyorum. Odamızın niteliğini değiştirip bir genişlemeye gittik bu sayede odamızın kapsayıcılığı arttı. En fazla üyesi olan esnaf odasıyız. Bundan sonra yeni yol haritamızla daha kapsayıcı ve daha güzel hizmetleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi ve esnafa verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum Belediyesi olarak hizmetleri esnaf dostu belediyecilik anlayışı ile şekillendirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Karla mücadele çalışmalarını sadece ana arterlerle sınırlı tutmadık. Belediye olarak üzerimize düşenden daha fazlasını yaptık. Süreçte esnaf kardeşlerimizin işleri aksamasın istedik. Rahmet, bereket yine yağsın biz yine bu mücadeleyi veririz. Çünkü bizim sanayimiz gerçekten çalışkan bir sanayi. Komşu illerden sanayimize araçlarını tamir ettirmek için gelenleri görüyoruz. Ben oda nezdinde tüm oto tamircilerimizi ve sanayi esnafımızı bu azim ve çalışkanlıklarından dolayı tebrik ediyorum. Göreve talip olduğumuzda Çorum Sanayi Sitemize bir bağlantı yolu yapacağız dedik 3 bağlantı yolu yaptık, itfaiye müfrezesi kuracağız dedik hemen yakın bir noktaya itfaiye müfrezemizi kurduk. Esnafımızın bir cami talebi vardı, yerini vermek suretiyle destek olduk ve sonrasında da desteklerimiz devam ediyor. Biz her zaman esnafımızın yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Aşgın, ziyaretlerinden dolayı Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ve yeni yönetim kuruluna teşekkür ederek yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi.

