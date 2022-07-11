Oto tamirci esnafı, helal rızık için dua etti

Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Yuva Makina’da gerçekleştirilen Arife duasına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, siyasi parti yöneticileri, Oda Başkanları, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Arife duasının ardından konuşan Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Oda olarak her yıl olduğu gibi bu yılda birlik, beraberlik ve helal kazanç için arife duası geleneğini sürdürmeye devam ettiklerini ifade ederek, tüm oda üyesi esnafın Kurban Bayramını kutladı. Uzun ayrıca, Arife duasına ev sahipliği yapan Yuva Makina Sahibi Ahmet Özçam’a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Ahilik geleneğinden günümüze uzanan arife duasının anlam ve önemini dile getirerek, tüm Çorumlu vatandaşların bayramlarını tebrik etti.



