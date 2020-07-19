Oto tamirci esnafı belgelendi
Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası tarafından sanayide ustalık belgesi olmayanlara yönelik Arif Belgelendirme tarafından düzenlenen uygulamalı ve yazılı sınav sonunda Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan oda üyelerine belgeleri verilmeye başlandı.
Güncel 19.07.2020, 18:20
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Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Arif Belgelendirme tarafından uluslararası meslek standartlarına uygun olarak verilen Mesleki Yeterlilik Belgelerini motorcu esnafından Alican Aktaş ve boyacı esnafından Devran Yağar’a takdim etti.
Belge sahibi olanların devlet teşviklerinden yararlanabileceği gibi ayrıca servislerde ve yurt dışında çalışmanın da önünü açacağını ifade eden Oda Başkanı Uzun, belge sahibi olmak isteyenlerin odaya başvurmaları halinde önümüzdeki aylarda yapılacak uygulamalı sınava tabi tutulacaklarını kaydetti.
Uzun, belge sahibi oda üyelerini tebrik ederken, belgelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, tüm esnafa da işlerinde bol kazanç diledi. (Haber Merkezi)
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