Oto pazarı hizmete girdi

Oto pazarının açılmasından önce incelemede bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beraberinde Zabıta Müdürü Fatih Sak ve Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık ile birlikte pazarı gezdi.

Otopazarının kurulduğu Cumartesi günü de ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aşgın, ticaretin canlanması adına her türlü çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade etti. Pandemiyle mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirten Aşgın, geçtiğimiz yıl oto pazarını komple asfaltladıklarını ve oto pazarını bölgede örnek pazarlardan biri haline getirdiklerini söyledi. Pazar yerimizdeki 265 araçlık kapasitenin ikiye bölündüğünü ve alanların bölümlere ayrılarak numaralandırıldığını anlatan Başkan Aşgın, vatandaşların çift numaralar boş kalacak şekilde yerleştirildiğini ve Pazar alanına giren tüm vatandaşların ateş ölçümünün yapıldığını anlattı.

Çorum Oto Galericiler Dernek Başkanı Fahri Yandık da kendilerine verdikleri destekler nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür ederek Koronavirüs tedbirleri kapsamında illerin tamamında kapatılmış olan oto pazarlarının açıldığını, Pazar alanında temizlik ve sosyal mesafeye dikkat edildiğini ayrıca pazarlıkların da yine sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

(Haber Merkezi)