Oto Pazarı hastane için otopark olacak

Pazartesi günü başlayan çalışmaların bitme noktasına geldiğini ve Cumartesi gününe yetiştirileceğini kaydeden Belediye Başkanı Agşın, Oto Galericiler Sitesi esnafının talebini yerine getirmenin kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti. Gelen talebe istinaden ekiplerin çalışmalara başladığını ifade eden Başkan Aşgın, “Oto Galericiler esnafımızdan oto pazarının asfaltlanmasıyla ilgili bir talep geldi. Biz de bu talebe istinaden bu bölgeyi çalışma planımız içerisine aldık. 7 Bin metrekarelik bu alan içerisini sıcak asfalt çalışması yaptık. Esnafımıza hayırlı olsun. Adayken de söylediğimiz gibi biz bu şehri esnafımızla birlikte yöneteceğiz. Esnafımızın her zaman yanındayız. İmkânlarımızın ölçüsünde bu sözümüzün arkasında olduk. Sadece oto pazarı değil şehrin genelinde neredeyse girilmedik sokak, asfalt kalmadı. Eksiklerimiz olabilir. Ama bugün itibariyle 43 bin ton asfaltı yolla buluşturduk. Şehrimizin daha huzurlu, daha güvenilir, daha mutlu bir şehir olması için arkadaşlarımızla birlikte gece demeden gündüz demeden aşkla çalışıyoruz” dedi.

“OTO PAZARI OTOPARK OLARAK DA KULLANILACAK”

Başkan Aşgın, “Oto pazarını aynı zamanda Cumartesi günleri dışında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen hastalarımız ve hasta yakınlarımız otopark olarak kullanabilecek. Cumartesi günleri oto pazarı olacak, diğer günlerde ise otopark olarak kullanılabilecek. Oto pazarı olarak da oto park olarak da hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çorum Oto Galericiler Odası Başkanı Fahri Yandık ise kendilerinin talebini geri çevirmeyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Agşın’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)