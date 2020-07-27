Son Dakika

Oto kaporta ve boyama dükkanında korkutan yangın

ÇORUM’da boya ve kaporta işlerinin yapıldığı iş yerinde çıkan yangında 2 otomobil yanarak hurdaya dönerken, onarım için bekleyen bazı otomobiller de hasar gördü.

Güncel 27.07.2020, 20:03
264

Kentteki Küçük Sanayi Sitesi’nde boya ve kaporta işlerinin yapıldığı iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangında 2 araç tamamen yanarken diğer araçlarda da büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
22°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 27 Temmuz 2020
İmsak 03:40
Güneş 05:26
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:08
Yatsı 21:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@