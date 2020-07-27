Oto kaporta ve boyama dükkanında korkutan yangın

Kentteki Küçük Sanayi Sitesi’nde boya ve kaporta işlerinin yapıldığı iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangında 2 araç tamamen yanarken diğer araçlarda da büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.