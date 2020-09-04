Oto Galericileri Aşgın’a teşekkür etti
Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık ve beraberindeki dernek üyeleri, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.
Güncel 04.09.2020, 20:02
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Ziyarette Dernek Başkanı Yandık, Galericiler Sitesi'ne Belediye’nin yaptığı hizmetlerden dolayı memnuniyetini ifade ederek, Aşgın ve Belediye yönetimine teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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