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Oto Galericileri Aşgın’a teşekkür etti

Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık ve beraberindeki dernek üyeleri, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Güncel 04.09.2020, 20:02
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Oto Galericileri Aşgın’a teşekkür etti

Ziyarette Dernek Başkanı Yandık, Galericiler Sitesi'ne Belediye’nin yaptığı hizmetlerden dolayı memnuniyetini ifade ederek, Aşgın ve Belediye yönetimine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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