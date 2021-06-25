Oto galericilere yerinde aşılama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın büyük gayreti ile 18 yaş üzerine kadar inen aşılama çalışmalarına sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Bu kapsamda Çorum Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de hem aşılamaya katkı sağlamak hem de üyelerinin sağlığını koruma adına yerinde aşılama talebinde bulundu.

Dernek Başkanı Fahri Yandık, İl sağlık Müdürlüğü’ne ilettikleri talep uyarınca Çorum Oto Galericileri Sitesi’ne gelen sağlık ekibinin galerici üyeler ve çalışanlarına yönelik Covid-19 aşılaması yaptığını kaydetti.

Yandık, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı başta olmak üzere sağlık ekibinde yer alan Dr. Özgür Bey ile Sağlık personeli Damla hanım ile tüm müdürlük personeline üyeleri adına teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

