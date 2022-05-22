Oto galericilerden Aşgın’a teşekkür
Çorum Oto Galericiler Derneği ve S. S. Oto Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Fahri Yandık ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.
Güncel 22.05.2022, 19:44
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S. S. Oto Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi olarak ikinci Oto Galericiler Sitesi’nin tapusu aldıklarını ve 40 dönümlük alana inşa edilecek sitenin yakın bir zamanda temelini atacaklarını belirten Fahri Yandık, kendilerine sağladıkları katkılar nedeniyle Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.
Başkan Aşgın da Çorum Oto Galericiler Derneği ve S. S. Oto Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Fahri Yandık ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Esnafımızın her zaman yanındayız” dedi. (Volkan SINAYUÇ)
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