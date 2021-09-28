Otizmli çocukların elinden çıkmış “en değerli” armağan
CHP’li İl Genel Meclisi Üyesi, gazeteci İlhami Türksal, aynı zamanda Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’nin yöneticilerinden biri.
Güncel 28.09.2021, 21:41
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Dün gazetemizi ziyaret eden İlhami Türksal, meslek yaşamında 52. yılına giren Kurucumuz, Başyazarımız ve Şirket Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a, otizmli çocuklar tarafından yapılmış, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı Kocatepe’de gösteren çalışmayı armağan etti.
Mehmet Yolyapar, otizmli çocukların elinden çıkmış Atatürk posterinin kendisi için “en değerli” armağan olduğunu belirterek, tüm otizmlilere ve ailelerine sonsuz destek ve dayanışma mesajı verdi, teşekkürlerini sundu. (Taner ŞİMŞEK)
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