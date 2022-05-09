Otizmli çocukların anneleriyle…
İYİ Parti Çorum Teşkilatı’nın Kadın Politikaları yöneticileri, Anneler Günü’nü Otizm Gönüllüleri Derneği’nde otizmli çocukların anneleriyle birlikte kutladılar. Kadın Politikaları İl Başkanı Sinem Sarı, “Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek, tarif et deseler, hiç düşünmeden anne deriz” ifadesini kullanarak, tüm annelere sevgi ve saygılarını iletti.
Güncel 09.05.2022, 20:01
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(Haber Merkezi)
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