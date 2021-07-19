Otizmli çocuklara tatil imkanı

Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Yönetim Kurulu Üyesi Günsel Yetik Erlik, Otizm Gönüllüleri Derneği’ni ziyaret etti.

Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ile bir süre sohbet eden CHP heyeti, derneğin faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Milletvekili Kadim Durmaz ve İl Başkanı Tahtasız, otizmli çocuklar ve aileleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Şile Belediyesi’nin tesislerinde tatil yapmaları için imkan sunacaklarını, ayrıca otizmli çocuklar ve ailelerin ürettiği ürünler için pazar imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelen, “Dernek faaliyetlerimizi ve kooperatif çalışmalarımızı yerinde gösterme fırsatı bulduğumuz vekilimiz ve il başkanımız, pandemi surecinde eve kapanmak zorunda kalan sosyal ortamdan uzaklaşan çocuklarımız ile aileleri için Şile Belediyesi’nin tesislerinde tatil imkanı sağlayarak bizleri memnun etti. Kooperatifimizde ürettiğimiz ürünlere pazar alanı bulma desteği vereceklerini de dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve İl Başkanı Tahtasız, Mavi Umutların umudu oldu. Milletvekilimize ve İl Başkanımıza ilgi alaka ve nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ziyarette Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray da hazır bulundu.





