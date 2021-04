Otizmli çocuklara “atlı terapi”

Etkinliğe AK Parti MYKY Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Türkiye Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, otizm çocuklar ve aileler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dr. Hüsülüoğulları, dernek olarak bu yıl engelli çocuklara ve ailelerine ilgi çekmek, hipoterapi ve yapılacak diğer sosyal etkinliklerle engelli çocuklar ile ailelerinin yaşam kalitesini artırabilmek amacıyla ‘Toplumda Sosyal Gruplar ve Fert Olma’ projesi hazırladıklarını ve İçişleri Bakanlığı’na sunduklarını söyledi.

Projenin İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edildiğini ve yaklaşık 90 bin lira ödenek almaya hak kazandıklarını kaydeden Hüsülüoğulları, proje kapsamında 20’ye yakın çocuğun 6 ay boyunca hipoterapi (Atlı terapi) eğitimi alacağını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleriyle engellilerin her alanda söz sahibi olduğunu, Çorum’da da engellilerin her zaman bir adım önde olduğunu belirten Dr. Hüsülüoğulları, kendilerinin her daim yanında olan Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti.

“KOŞULSUZ ŞARTSIZ ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIM”

AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da yaptığı konuşmada, otizmin eksiklik değil farkındalık olduğunu söyledi. Bu farklılıkların birlikte fark edilmesi gerektiğinin altını çizen Ceylan, “Bu yavrularımızın sevgi dolu enerjilerini hissederek otizme bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışılması gerekmektedir. İktidarımız döneminde yalnızca otizmli değil, bütün çocuklara destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Nerede bir kardeşimiz varsa, nerede engelli bir yavrumuz varsa onu topluma kazandırmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız” diye konuştu.



“NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ”

Otizmli bireylerin farkındalığını oluşturmaya ve eğitimlerine değer verilmesi gerektiğini belirten Ceylan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Tüm çocuklar bizim evladımız. Ne gerekiyorsa, ne istiyorsanız koşulsuz şartsız her zaman çocuklarımızın yanındayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada otizmli çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak her türlü projeye destek vermeye devam edeceğim. Bu yavrularımıza destek olmak bizim asli görevimiz. Bunu, milletvekili olmamızın ötesinde insani bir görev olarak görüyoruz. Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla biz onların hayata tutunması için her zaman yanlarında olmamız gerekmektedir.”

(Haber Merkezi)