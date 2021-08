Otizmli çocuklar ve aileleri Şile kampında tatil yaptılar

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği yöneticileri ile dernek üyesi çocuklar ve aileleri, İstanbul Şile Engelli Kampı’nda tatil yapma imkanı buldu.

Otizmli çocuklar ve aileleri, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katkılarıyla İstanbul’da kampa katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile Engelli Kampı’na Çorum’da bulunan 20 aileden toplam 74 kişi katıldı. Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği, İstanbul ve ilçelerine hizmet veren Şile Engelli Kampı’nın başka ilden katılan ilk misafirleri olmanın ayrıcalığını da yaşamış oldu.

Çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok organizasyonun sunulduğunu belirten Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, “Aileler çocuklarıyla eğitmenler eşliğinde spor etkinlikleri, çeşitli yarışmalar ve her gün farklı eğlence ve animasyon gösterilerine katılma fırsatı buldular. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile Engelli Kampı çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Onarın güler yüzü ilgi ve alakaları gerçekten kendimizi özel hissetmemize vesile oldu. Kampa giderken araç desteği sağlayan Çorum Belediyesine, Merzifon Belediyesine ve dönüşümüzde araç tahsis eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, kampa gitme imkanı vererek aileler ve otizmli çocuklarımızın bir hafta rehabilite olmalarına olanak sağlayan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a şahsım ve dernek üyelerimiz adına çok teşekkür ederim” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız ise Otizm Gönüllüleri Derneği’ne her konuda ve her zaman yardımcı olacaklarını ifade ederek, kampın düzenlenmesinde destek sağlayan Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)