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Otizmli çocuklar festivalden kupayla döndü

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleri, Alanya da gerçekleştirilen Anca 3. Uluslararası Otizm Festivaline katıldı. Çorum Belediyesi, Çorum Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteği ile Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği ve Kent Konseyi Engelli Meclisini temsilen Otizmli Çocuklar ve ailelerinin katıldığı Otizm Festivali’nde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yucel de Çorumdan giden katılımcılarla yakından ilgilendi.

Otizmli çocuklar festivalden kupayla döndü

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleri, Alanya da gerçekleştirilen Anca 3. Uluslararası Otizm Festivaline katıldı. Çorum Belediyesi, Çorum Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteği ile Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği ve Kent Konseyi Engelli Meclisini temsilen Otizmli Çocuklar ve ailelerinin katıldığı Otizm Festivali’nde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yucel de Çorumdan giden katılımcılarla yakından ilgilendi.

31 Ekim 2019 Perşembe 21:50
Otizmli çocuklar festivalden kupayla döndü

Festivalde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çeten, Çorum’un otizmli gururlarından 19 enstrüman çalabilen Talha Ekinci’nin performansı ile büyük ilgi görürken, Ekinci’nin aynı zamanda katıldığı bisiklet yarışmasında birinci gelerek Çorum’a Dünya birincilik kupasıyla döndüğünü dile getirdi. Organizasyona katılan otizmli çocuk ailelerinin içinde hem eğitsel hem sosyal anlamda katkı sağlayan organizasyondan hiç yaşamadıkları deneyimlerle motive olarak döndüğünü söyleyen Çeten, “Bu güzel organizasyonu her yıl bizler için düzenleyen Alanya Otisium kurucusu Erdal Ateş’e nazik daveti ve emekleri için, ayrıca Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine de kendilerine eşlik ederek yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiğini kaydetti.

(Haber Merkezi)

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