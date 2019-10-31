Otizmli çocuklar festivalden kupayla döndü

Festivalde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çeten, Çorum’un otizmli gururlarından 19 enstrüman çalabilen Talha Ekinci’nin performansı ile büyük ilgi görürken, Ekinci’nin aynı zamanda katıldığı bisiklet yarışmasında birinci gelerek Çorum’a Dünya birincilik kupasıyla döndüğünü dile getirdi. Organizasyona katılan otizmli çocuk ailelerinin içinde hem eğitsel hem sosyal anlamda katkı sağlayan organizasyondan hiç yaşamadıkları deneyimlerle motive olarak döndüğünü söyleyen Çeten, “Bu güzel organizasyonu her yıl bizler için düzenleyen Alanya Otisium kurucusu Erdal Ateş’e nazik daveti ve emekleri için, ayrıca Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine de kendilerine eşlik ederek yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiğini kaydetti.

(Haber Merkezi)