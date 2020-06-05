“Otizmli çocuklar destek bekliyor”

Otizmle ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ve 2015 yılında kurulan derneğin Yeniyol Mahallesi Gazipaşa Sokak 17 numarada hizmet vermeye devam edeceğini belirten Çelen, yeni dernek binasının tek katlı, çocukların kontrol altında olmasını kolaylaştıran duvarlarla çevrili ayrıca küçük bahçesi sayesinde çocukların sıkılmasını önleyen imkanlara sahip olduğunu kaydetti.

Otizmli çocukların eğitim almaları, ailelerin rehabilite edilmesi ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Çelen, bu eğitim için de Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi ile her zaman işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı.

Gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet yaptıklarını belirten Dernek Başkanı Emine Çelen, “Sosyal, eğitsel çalışmalar yapmak istiyoruz. Bahçe ekme eğitimi, kek yapma eğitimi gibi sosyal hayata dair etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Daha önce bir pastane ile anlaşmıştık ve çocuklarımız pizza yapıyordu ancak yasaklarla birlikte buna da ara vermek zorunda kaldık” dedi.

HEDEFİMİZ EĞİTİM ATÖLYESİ

Derneğin yeni binasında çocukların hem oyalanabilmeleri hem de üretip eğlenebilmeleri amacıyla atölye kurmak istediklerini anlatan Çelen, atölye yapılması düşünülen alanın bakıma, bina içinin de tefrişata ihtiyacı bulunduğunu bunun için de destek beklediklerini söyledi. Çelen, Atölyede çocukların sabun ya da mum yapabileceklerini, eğitim almaları durumunda otizmlilerin de bazı işlerin üstesinden gelebileceğini vurguladı.

Otizmli çocuklarda oynayabilmek için yetkililerden basketbol potası talebinde bulundu.(Haber Merkezi)